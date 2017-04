இரு அணிகளும் இணையக் கோரி ஜெ.நினைவிடத்தில் விஷம் குடித்த தொண்டர் பரிதாபமாக பலி

ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் கடந்த 15ஆம் தேதி விஷம் குடித்த அதிமுக தொண்டர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

English summary

A ADMK worker died in the hospital who was drinking poisen in the Jayalalitha's memorial on 15th of this month.