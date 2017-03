கடையநல்லூரில் பன்றி காய்ச்சலுக்கு குழந்தை பலி

நெல்லை அருகே கடையநல்லூரில் பன்றி காய்ச்சலால் குழந்தை இறந்ததால் அங்கு பொதுமக்கள் பீதியில் உள்ளனர்.

English summary

A 16 month girl baby has died of Swine flu in Kadayanallur, Nellai Dist. People in and around are afraid of swine flu.