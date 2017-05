சென்னை அண்ணா சாலையை போல் கீழ்ப்பாக்கத்தில் 6 அடியில் திடீர் பள்ளம்

சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அருகே மெட்ரோ ரயில் சுரங்கப் பாதை அமைக்கும் போது சாலையில் திடீரென 6 அடியில் பள்ளம் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு கிளம்பியது.

English summary

A big hole occured in Chennai Taylor's road when the metro works were beign done. It was 6 feet depth.