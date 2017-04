சென்னை பிராட்வே சாலையில் திடீர் பள்ளம்.. போக்குவரத்து பாதிப்பு

சென்னை பிராட்வே சாலையில் திடீரென பள்ளம் ஏற்பட்டதால் போக்குவரத்து கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A big hole occured in Bharathi Arts College near bradway road due to metro train project.