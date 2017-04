ஏமாற்றிய காதலி..கடற்கரைக்கு அழைத்து சென்று கல்லாலேயே அடித்துக்கொன்ற காதலன்.. பூம்புகாரில் அதிர்ச்சி!

நாகை அருகே காதலித்துவிட்டு ஏமாற்றிய காதலியை காதலனே கல்லால் அடித்துக் கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A boy friend named Madhanraj kills his girl friend Durga for avoiding him. Madhan raj was taken Durga to the Poompukar seashore and beat her with stone and killed her.