தண்டவாளத்தில் விழுந்த கார்.. உதகை மலை ரயில் சேவை பாதிப்பு பயணிகள் அவதி!

உதகையில் தண்டவாளத்தில் கார் உருண்டு விழுந்ததால் மலை ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டள்ளது.

English summary

A car fell into a mountain rail track in Ooty. Thus the mountain rail service between Ooty-Coonoor has been affected.