நெல்லை அருகே கார் விபத்து... சம்பவ இடத்திலேயே 4 பேர் சாவு

நெல்லை அருகே சொகுசு கார் விபத்துக்குள்ளானது. இதில் 4 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A car hit on the center median near in Nellai. In this accident 4 persons died on the spot itself.