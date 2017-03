விவசாயியைத் தற்கொலைக்குத் தூண்டிய அடாவடி ஐ.ஓ.பி வங்கி மேனேஜர் மீது வழக்குப் பதிவு

நெல்லை, மானூர் சித்தாறு பாசன விவசாயிகள் சங்கத் தலைவர் வேம்பு கிருஷ்ணனைத் தற்கொலைக்குத் தூண்டிய வங்கி மேலாளர் பெருமாள் மீது தற்கொலைக்குத் தூண்டியதாக காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவி செய்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Thirunelveli, manur indian overseas bank manager Perumal insulted a farmer Vembu krishnan. After that Vembu krishanan committed suicide with a suicidal note. Now police registered a case against Bank manager.