சென்னை விமான நிலையத்தில் பாதுகாப்பு படை எஸ்.ஐ-க்கு பளார் விட்ட கல்லூரி மாணவி

சென்னை விமான நிலையத்தில் டிக்கெட்டை காண்பிக்காமல் சென்ற அகமதாபாத் கல்லூரி மாணவிகளை தடுத்த போது லேசாக கை பட்டதால் மத்திய பாதுகாப்புப் படை வீரரின் கன்னத்தில் ஒரு மாணவி அறைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

A college girl from Ahmedabad slapped security guard in Chennai airport. The girl alleges that his hand touches her while he was asking to show her flight ticket.