ஜோதிடர், சாமியார், மந்திர தந்திரங்களில் வல்லவர்.. பல முகங்களை கொண்ட சந்திரா சாமி!

முன்னாள் பிரதமர் ராஜிவ் காந்தி கொலை வழக்கில் சர்ச்சைக்குள்ளான சாமியார் சந்திரா சாமி உடல் நலக்குறைவால் காலமானார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A controversial godman Chandra samy passes way. At the age of 66. he was a astrologer, godman and controversial indian tantrik.