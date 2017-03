சிகிச்சைக்கு வந்த பெண்ணிடம் பாலியல் அத்துமீறல்.. திருப்பூரில் டாக்டர் அட்டகாசம்

திருப்பூரில் சிகிச்சைப் பெறவந்த பெண்ணிடம் டாக்டர் ஒருவர் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A doctor given sexual harrasment to the patient in Thirupur. Police filed case against the doctor and searching for the absconding doctor.