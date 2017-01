போதையில் தாயுடன் தகராறு... தட்டிக்கேட்ட மகனை தண்ணீரில் மூழ்கடித்துக் கொன்ற குடிகார தந்தை

ஈரோடு அருகே குடிபோதையில் தாயுடன் தகராறில் ஈடுபட்ட தந்தையை தட்டிக்கேட்ட மகன் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இதுதொடர்பாக தந்தையை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

A drug addicted father kills his 15 years old son. father killed his son for supporting mother. Police arrested the father named Ramesh kumar.