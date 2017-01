கொடூர போலீஸ் தாக்குதல்.. அரசு மீது கோபத்தை திருப்பிய தமிழக மக்கள்.. களையிழந்த குடியரசு தினம்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக போராடிய மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மீது போலீசார் கொடூரமாக தாக்குதல் நடத்தினார்கள். இதனால் தமிழகம் முழுவதும் குடியரசு தின விழா கூட்டம் இல்லாமல் களையிழந்து காணப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A Dull Republic Day celebration held in Tamil Nadu due to the police atrocities of students and youths, who staged a protest for Jallikattu.