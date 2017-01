வீட்டில் தூங்கிக்கொண்டிருந்த இன்ஜினியரை இழுத்து வந்து வெட்டிக் கொன்ற கும்பல்... சென்னையில் பயங்கரம்

சென்னையில் வீட்டில் தூங்கிக்கொண்டிருந்த இன்ஜினியரை நள்ளிரவில் வீடு புகுந்து இழுத்து வந்த மர்மநபர்கள் அவரை தெருவில் வைத்து சரமாரியாக வெட்டிக் கொன்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A Engineer pulled out from house and killed by strangers in midnight at Medavakkam, Chennai. His wife escaped with injuries and she has admitted in hospital for treatment.