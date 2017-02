இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற விவசாயி சுட்டுக்கொலை.. ஓசூர் அருகே பயங்கரம்

ஓசூர் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற விவசாயி ஒருவரை மர்மநபர்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொன்றுள்ளனர்.

Story first published: Sunday, February 19, 2017, 16:50 [IST]

English summary

Near Hosur a farmer shot and killed by strangers. Police registered a case and searching the killers.