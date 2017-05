முழுக்கை சட்டைகளை கத்தரித்து அரைக்கை சட்டையாக மாற்றிய பிறகே நீட் தேர்வுக்கு அனுமதி

நீட் தேர்வுக்கு முழுக்கை சட்டத்தை அணிந்திருந்த மாணவர்களின் சட்டையை அரைக்கையாக கத்தரிக்கப்பட்ட பின்னரே அவர்கள் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 13:54 [IST]

English summary

Full sleeve shirts and chudithar tops are cut in to half sleeve and then the students are admitted to the NEET exam hall.