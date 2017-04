கொடநாடு பங்களாவிற்கு பொலிரோ ஜீப்பில் வந்து அள்ளிக்கொண்டு போன மர்மநபர்கள் யார்? தேடும் போலீஸ்

ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு பங்களாவிற்குள் வந்த இரண்டு பொலிரோ ஜீப்புகள் யாருடைவை என்று போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

English summary

Villagers have reportedly told the police that a gang was seen entering the estate in two jeeps. Kodanadu estate is a 900-acre property with large tea gardens. Ms Jayalalithaa, who died in December, used to stay at the palatial bungalow for rest and treatment.