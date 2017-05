சைதை துரைசாமியின் ஐஏஎஸ் பயிற்சி மையத்தில் படித்த மாணவி மர்ம மரணம்!

முன்னாள் மேயர் சைதை துரைசாமியின் ஐஏஎஸ் பயிற்சி மையத்தில் கடந்த ஆண்டு முதல் தங்கி படித்து வந்த சேலம் மாணவியின் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.

English summary

A salem girl who was studying in Saidai Duraisamy IAS academy died mysteriously today. Her parents and relatives conducting road roko in Thangamapuripattinam near Athur.