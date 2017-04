மெட்ரோ சுரங்க பணியால் வீட்டுக்குள் குபுகுபுவென வெளியேறிய சிமென்ட் கலவை.. மக்கள் மறியல்

மெட்ரோ ரயில் சுரங்க பணியால் சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் சிமென்ட் கலவை வெளியேறியதால் அப்பகுதி மக்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

Cement mixture exits from house at Vannarappet because of Metro project.