சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் கரன் சின்ஹா மாற்றம்! புதிய ஆணையராக ஏ.கே.விசுவநாதன் நியமனம்!

சென்னை மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் கரன் சின்ஹா மாற்றப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு பதிலாக புதிய கமிஷனராக ஏ.கே. விசுவநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 17:09 [IST]

English summary

Chennai Police commissioner Karan Sinha has been appointed as cheif ofpolice recruitment board. So New commissionner A.K. Viswanathan has appointed.