சென்னையின் புதிய போலீஸ் கமிஷனர் ஏ.கே.விஸ்வநாதன் சந்தித்த சர்ச்சைகள்... சவால்கள்

சென்னை பெருநகரத்தின் புதிய போலீஸ் கமிஷனராக ஏ.கே.விஸ்வநாதன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இவர் சென்னையில் முன்பு பணியாற்றிய போது பல சர்ச்சைகள் சந்தித்துள்ளார்.

English summary

A.K. Viswanathan, Inspector-General of Police and an Indian Police Service Officer of the 1990 batch, appoints as Commissioner of Police, Chennai City on Saturday.