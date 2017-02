பல ஆண்களுடன் நெருக்கமாக இருந்த காதலி... விரக்தியில் கபடி வீரர் தற்கொலை

காதலி பல ஆண்களுடன் நெருக்கமாக இருப்பதை அறிந்து விரக்தியடைந்த கபடி வீரர் பூச்சி மருந்து குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A Kabadi player named Abdul karim commit suicide in Erode. Abdul karim was in love with a girl but she cheated him. So karim commit suicide.