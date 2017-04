நடத்தையில் சந்தேகப்பட்ட கணவன்.. 2 குழந்தைகளுடன் தீக்குளித்து உயிரைவிட்ட தாய்..தென்காசியில் பயங்கரம்

கணவர் நடத்தையில் சந்தேகப்பட்டதால் மனமுடைந்த மனைவி 2 குழந்தைகளுடன்ன தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A lady commit suicide with her two children in Thenkasi. After her husband doubts on her.