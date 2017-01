மர்ம காய்ச்சலுக்கு பெண் பலி: பொதுமக்கள் பீதி

நெல்லை அருகே மர்ம காய்ச்சலுக்கு பெண் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். இதனால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.

English summary

A lady died near in Nellai. Public scared and demanding to stop spreading of fever.