இப்படி அதி வேகமாக மரங்களை பிடுங்கிப் போட்டா வெயில் வெளுக்காம கொஞ்சவா செய்யும்?!

நவீன கருவி நொடிப் பொழுதில் மரங்களை பிடுங்கி துண்டு போடும் வீடியோ பிரமிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 17:42 [IST]

English summary

A machine cutting trees in few seconds. The amazing Video became viral now.