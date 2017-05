சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் நர்ஸ் உடைமாற்றியதை படம் பிடித்த ஆசாமி கைது

சென்னை அருகே அரசு தொற்றுநோய் மருத்துவமனையில் நர்ஸ் ஒருவர் தன் அறையில் உடை மாற்றுவதை மறைந்திருந்து ஜன்னல் வழியாக படம் பிடித்த ஆசாமியை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

English summary

An Electrician who is working in Government hospital was arrested because of taking photos in cellphone when a nurse was changing her dress.