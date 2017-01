நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண் காதலனுடன் ஓட்டம்.. தூக்குபோட்டு இளைஞர் தற்கொலை

ஈரோடு அருகே திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட காதலனுடன் ஓடிப்போனதால் இளைஞர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A 22 years old man commit suicide in near Erode. For his would be ran away with her lover and married him.