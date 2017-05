கரன்ட் அடுப்பில் வெயிட் செக் பண்ணும் முதல் இந்தியர் இவர்தான்- அடப்பாவிகளா!!

கரன்ட் மூலம் இன்டக்ஷன் அடுப்பில் உடல் எடையை சரிபார்க்க ஒரு நபர் முயற்சி செய்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 13:57 [IST]

English summary

A man goes for a shop and seeing the items which are placed in that shop. On seeing induction stove he thinks it is weight machine and trying to stand on that.