சென்னையில் பன்றிக் காய்ச்சல் தாக்கி ஒருவர் பலி.. பீதியில் பொது மக்கள்

சென்னையில் பன்றி காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட ரமேஷ் என்பவர் உயிரிழந்தார். இதானால் பொதுமக்கள் பீதியில் உள்ளனர்.

English summary

A man from thiruvannamalai died of complications from swine flu on tuesday.