தங்கையின் 15 வயது மகளை கற்பழித்த தாய்மாமன்.. 10 ஆண்டு ஜெயில் .. பரபரப்பு தீர்ப்பு!

தங்கையின் 15 வயது மகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த தாய்மாமனுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 10:07 [IST]

English summary

A man named Sridhar raped his sisters 15 years daughters. In this case Mahila court gave Judgement yesterday. Sridhar sentenced for 10 years jail and 5 thousands rupees fine.