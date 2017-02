தீக்குளித்த தொண்டருக்கு ரூ.1 லட்சம் நிதி வழங்கினார் முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ்

தீக்குளித்த தொண்டருக்கு முன்னாள் முதல்வர் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிதி வழங்கியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A person named Musa belongs to Kancheepuram set fire on himself. He was urging to continue OPS as CM of Tamilnadu.He has admitted in Chennai Kilpauk hospital. Former chief minister O.Paneerselvam gave him one lakh rupees after meeting him in person.