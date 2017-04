பாலாற்றில் சட்ட விரோதமாக மணல் அள்ளியவர் உயிருடன் எரித்துக்கொலை... வேலூரில் பயங்கரம்!

வேலூர் அருகே பாலாற்றில் சட்ட விரோதமாக மணல் அள்ளிய நபர் உயிருடன் எரித்துகொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்வம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A 45-year-old man was allegedly buried alive while mining sand illegally in the Palar riverbed near Somalapuram village in Vellore district of Tamil Nadu in the early hours of Saturday.