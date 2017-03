ஆர்கே.நகரில் அமைச்சரே பணம் பட்டுவா.. போலீஸ் குடியிருப்புகளில் பதுக்கல் - மதுசூதனன் திடுக் தகவல்

ஆர்கே.நகரில் அமைச்சரே பணம் பட்டுவா செய்வதாக ஓபிஎஸ் தரப்பு வேட்பாளரான மதுசூதனன் பரப்பு குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Madhusoodhanan says that a Minister only making arrangements to give money for the voters in RK.Nagar. Money stored in Police official's house said Madhusoodhanan.