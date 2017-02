அமைச்சர் ஓ.எஸ் மணியனைக் காணவில்லை.. காவல் நிலையத்தில் குவிந்த மக்களால் பரபரப்பு

தமிழக கைத்தறித் துறை அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியனை காணவில்லை என வேதாரண்யம் பொதுமக்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்.

English summary

A missing complaints has been given on Vedaranyam Minister o.s.maniyan