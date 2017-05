திருப்பூரில் போலீஸ் துரத்தியதால் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றவர் தொழிலாளர் பலி! காவலர் பணியிடை நீக்கம்!

திருப்பூரில் போலீஸ் துரத்தியதால் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றவர் பலியான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 11:22 [IST]

English summary

police traced a person in tirupur for not co operating for vehicle check up. The person didnt stop his vehicle and felldown from the bike. He dead in the spot. Public protest against police in the area.