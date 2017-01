விளைநிலங்கள் செத்துருச்சு, விவசாயிகளை கண்டு கொள்ளாத அரசு.. மெரீனாவில் முழங்கிய போலீஸ்காரர் ஆவேசம்

சென்னை மெரினாவில் போராடும் இளைஞர்களுக்கு தமிழக அரசின் காவலர் ஒருவர் இன்று திடீரென சீருடையில் வந்து ஆதரவு தெரிவித்தார். அப்போது தமிழக அரசு விவசாயிகளை கண்டுகொள்ளவில்லை என அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, January 20, 2017, 12:00 [IST]

English summary

A Police accuses government for farmers death. He was urging Students to protest for supporting farmers.