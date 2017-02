எடப்பாடி பழனிச்சாமி பற்றி பேஸ்புக்கில் அவதூறு.. 6 பேர் மீது போலீசில் புகார்

தமிழக முதல்வர் குறித்து அவதூறு பரப்பியதாக 6 பேர் மீது சாத்தூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A Police complaint has been given against the defamative propaganda against Tamilnadu chief minister and sattur admk mla.