வீட்டில் தனியாக இருந்த பெண்ணிடம் அத்துமீறிய போலீஸ்.. நெல்லையில் பரபரப்பு

நெல்லை அருகே வீட்டில் தனியாக இருந்த பெண்ணிடம் போலீஸ் சப்இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவர் அத்துமீறிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A Police inspector was misbehaving with a lady who was alone in the home in Nellai district. public caught them and handed over to the police.