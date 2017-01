இதுதான் உணர்வு... சென்னை மெரினா போராட்டத்தில் சீருடையில் தில்லாக கலந்துகொண்ட காவலர்!!!

சென்னை மெரினாவில் நடைபெற்று வரும் மாணவர்களின் போராட்டத்துக்கு காவலர் ஒருவர் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். ஜல்லிக்கட்டை தொடர்ந்து விவசாயிகள் தற்கொலையை தடுக்கவும் போராட வேண்டும் என அவர் கோரிக்கை விடுத்தார்.

English summary

A Police participated in Marina protest for supporting Jallikattu with police uniform. That police was urging students should protest for farmers and sand theft.