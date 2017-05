வீட்டில் கஞ்சா பதுக்கிய சப்இன்ஸ்பெக்டர் கைது.. புழல் சிறையில் அடைப்பு!

சென்னையில் கஞ்சா பதுக்கிய காவல் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

A special sub inspector Sundara vadivelu was arrested for keeping cannabis in his home. He was produced in the court and was detained in Chennai Puzhal Jail.