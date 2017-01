10ஆம் வகுப்பு மாணவனுடன் பேராசிரியரின் மனைவிக்கு.. பெற்ற தாயே புகார்

புதுச்சேரி அருகே வீட்டில் வாடகைக்கு தங்கியிருக்கும் பேராசிரியரின் மனைவி தனது மகனுடன் தவறான தொடர்பு வைத்திருப்பதாக தாயே குழந்தைகள் நலக்கமிட்டியில் புகார் அளித்துள்ளார்.

Story first published: Monday, January 30, 2017, 10:21 [IST]

English summary

A Professor's wife having illicit relationship with a 10th student in Puducherry. Student's mother complaint to police against the lady.