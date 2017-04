தமிழகத்திற்கு ஒரு நல்ல செய்தி.. ஒரு கெட்ட செய்தி: தமிழ்நாடு வெதர்மேன்

குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை போன்றதொரு சிஸ்டம், வங்கக் கடலில் இலங்கை அருகே உருவாக வாய்ப்புள்ளது. 2009க்கு பிறகு இதுவரை இப்படி ஒரு சிஸ்டம் உருவானதில்லை.

English summary

A rare April system since 2009 is going to form in the next few days in Bay of Bengal. However, initial track looks, forming so close to us and moving away.