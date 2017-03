ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவரை தாக்கியவர் கைது- முடிவுக்கு வந்தது போராட்டம்!

சென்னை ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில் மருத்துவரை தாக்கிய உறவினர் ஒருவரை போலீஸார் கைது செய்தனர். இதையடுத்து பயிற்சி மருத்துவர்களின் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A relative of patient who attacked Chennai Rajiv Gandhi Govt Hospital Doctor was arrested.