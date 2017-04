ஃபுல் மப்பில் பள்ளிக்கு வந்த ஆசிரியர்.. தட்டிக்கேட்டவர்களை திட்டி தாக்கியதால் கைது!

புதுச்சேரியில் குடிபோதையில் பள்ளிக்கு வந்த ஆசிரியர், தலைமை ஆசிரியரையும் சக ஆசிரியர்களையும் ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டி தாக்கியதால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

A school teacher named Subramaniyan drinks liquor and came to school in Puducherry. He scolded the HM and attacked him. On this issue the teacher Police arrrested Subramaiyam.