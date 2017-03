புதுக்கோட்டையில் பள்ளி வேன் கவிழ்ந்து விபத்து - 13 மாணவர்கள் காயம்

புதுக்கோட்டையில் தனியார் பள்ளி வேன் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 13 மாணவர்கள் காயமடைந்தனர்.

English summary

A school van met with a accident in Pudukkottai. 13 students injured. when it was tracing a lorry the accident happened.