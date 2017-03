திருமணம் செய்து வைக்காத ஆத்திரத்தில் தந்தையை கொன்ற மகன்.. ஆயுள் தண்டனை விதித்தது நீதிமன்றம்

நாமக்கல் அருகே திருமணம் செய்து வைக்காத ஆத்திரத்தில் தந்தையை கொன்ற மகனுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

A son killed his father for not arranging for marriage. In this case Namakkal district court gives life time prison for the son.