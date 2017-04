எனக்கு ராவணன் மாதிரி தம்பிதான் வேணும்.. படித்ததில் பிடித்தது!

கர்ப்பமாக இருந்த தாய், தன் மகளிடம் உனக்கு தம்பி பாப்பா வேண்டுமா அல்லது தங்கச்சி பாப்பா வேண்டுமா என்று கேட்ட கேள்விக்கு அந்த குழந்தையின் பதில் என்ன என்பதை பாருங்க.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A Story which gives the truth of the life roaming in the internet.