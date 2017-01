கோவையில் இளைஞர் தீக்குளிக்க முயற்சி... பதட்டம்

கோவையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தி கலைத்தனர். அப்போது இளைஞர் ஒருவர் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

A student tried to set fire him self in voc stadium coimbatore against police batons on protesters. And 10 students fainted by police lahti charge.