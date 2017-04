சென்னை முகப்பேரில் விஷவாயுத் தாக்கி தொழிலாளர் பலியான பரிதாபம்

சென்னை முகப்பேரில் விஷவாயுத் தாக்கி ஒப்பந்த தொழிலாளர் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A sweeper named doss died near in Chennai mogappair while cleaning the drainage.another person Ramachandran admitted in hospital.