காதல் திருமணம் செய்த இளம்பெண் மகனுடன் தூக்கிட்டு தற்கொலை.. பெற்றோர் புறக்கணித்ததால் சோகம்

பெற்றோர் புறக்கணித்ததால் காதல் திருமணம் செய்த இளம்பெண், தன்னுடைய மகனுடன் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A teenager girl committed suicide at rasipuram due to her parents Ignore